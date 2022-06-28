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Россиянка укусила подругу и забила ее до смерти

В Комсомольске-на-Амуре россиянка предстанет перед судом за забитую до смерти подругу

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Комсомольске-на-Амуре завершено расследованию уголовного дела об убийстве в отношении 39-летней россиянки. В ближайшее время женщина предстанет перед судом. Об этом во вторник, 28 июня, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 23 октября 2021 года в одной из квартир обвиняемая распивала алкоголь со своей подругой 1954 года рождения. Между женщинами произошел конфликт, обвиняемая бросилась на соперницу и укусила ее, а затем свалила на пол и принялась душить, после чего трижды ударила свою жертву головой об пол и, вооружившись молотком и ножами, забила женщину до смерти.

Следователи произвели осмотр места происшествия, назначили экспертизы, провели иные следственные и процессуальные действия, позволившие установить причастность женщины к совершению инкриминируемого ей преступления. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения его по существу.

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