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Киев привез подбитую российскую военную технику на выставку в Варшаву

Минобороны Украины устроило в Варшаве выставку подбитой российской техники

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Министерство обороны Украины устроило в Варшаве выставку подбитой российской военной техники, захваченной Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщает The Odessa Journal.

Открытие состоялось 27 июня на Замковой площади польской столицы. Организаторами мероприятия выступили Минобороны Украины и Канцелярия премьер-министра Польши.

Киев привез в Варшаву танк Т-72Б, подбитый у села Дмитровка Киевской области, самоходную артиллерийскую установку «Мста-С», поврежденную во время боев в Сумской области, а также реактивные системы залпового огня «Ураган» и «Смерч».

Ранее власти Польши призвали НАТО признать Россию врагом на саммите, который пройдет в Мадриде 28-30 июня. Польская сторона также рассчитывает, что на саммите примут решение об увеличении военного присутствия на восточном фланге альянса.

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Алевтина Запольская
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