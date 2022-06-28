В сети появилось снятое в детском саду видеообращение бойца «Азова»

Блогер Шарий опубликовал видеообращение бойца «Азова», записанное в детском саду

В сети появилось видеообращение бойца украинского батальона «Азов», снятое в помещении детского сада. Ролик в своем Telegram-канале опубликовал блогер Анатолий Шарий.

Мужчина на видео представился комбатом подразделения территориальной обороны ТрО 98 «Азов-Днепр» с позывным Радик. Он рассказал о быте военных и о том, что обстрелы не дают ему «поваляться с закрытыми глазами еще пять минут».

На фоне можно заметить, что стены помещения, в котором записывает видео боец «Азова», украшены детскими рисунками, вдоль одной из них стоят детские шкафчики. На полу комнаты лежат матрасы, спальные мешки, военные каски и бронежилеты.

Ранее Министерство обороны России заявило, что украинские военные оборудовали опорный пункт со снайперскими точками в здании детсада № 15 в Константиновке. По данным ведомства, по периметру они выставили огневые и снайперские точки, а подходы к учреждению были заминированы. Местное население, утверждают в Минобороны, об этом не уведомили.