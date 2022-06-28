В сети появилось снятое в детском саду видеообращение бойца «Азова»
В сети появилось видеообращение бойца украинского батальона «Азов», снятое в помещении детского сада. Ролик в своем Telegram-канале опубликовал блогер Анатолий Шарий.
Мужчина на видео представился комбатом подразделения территориальной обороны ТрО 98 «Азов-Днепр» с позывным Радик. Он рассказал о быте военных и о том, что обстрелы не дают ему «поваляться с закрытыми глазами еще пять минут».
На фоне можно заметить, что стены помещения, в котором записывает видео боец «Азова», украшены детскими рисунками, вдоль одной из них стоят детские шкафчики. На полу комнаты лежат матрасы, спальные мешки, военные каски и бронежилеты.
Ранее Министерство обороны России заявило, что украинские военные оборудовали опорный пункт со снайперскими точками в здании детсада № 15 в Константиновке. По данным ведомства, по периметру они выставили огневые и снайперские точки, а подходы к учреждению были заминированы. Местное население, утверждают в Минобороны, об этом не уведомили.