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Экономика

Курс доллара упал ниже 52 рублей

Курс доллара упал ниже 52 рублей в ходе торгов 28 июня

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже 28 июня упал ниже отметки в 52 рубля, свидетельствуют данные площадки. Российская валюта укрепилась к американской до рекордных с мая 2015 года значений.

Доллар теряет около 1,5 рубля. Снижается и евро — до отметки ниже 54 рубля.

Российская валюта продолжает последовательное укрепление, поддержанное рядом административных ограничений, вводимых в условиях санкций. Существенное влияние оказывает и низкий спрос на иностранную валюту со стороны импортеров, поскольку она также не востребована в условиях ограничений.

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Платон Щукин
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