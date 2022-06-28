Россиянам рекомендовали воздержаться от поездок в Эстонию

В МИД рекомендовали гражданам России не ездить в Эстонию из-за враждебности Таллина

В Министерстве иностранных дел (МИД) России рекомендовали гражданам страны воздержаться от поездок в Эстонию из-за враждебности со стороны Таллина. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

В МИД напомнили о введении Эстонией с 10 июля запрета для физических лиц на ввоз из России и вывоз в нее ряда товаров и высказали мнение, что «истинная цель вводимых рестрикций – нанести удар по рядовым российским гражданам».

«В связи с откровенно враждебным отношением Эстонии к России и ее гражданам МИД России рекомендует гражданам Российской Федерации воздерживаться от поездок в Эстонскую Республику», — заключили в ведомстве.