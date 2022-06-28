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Политолог оценил вероятность войны между Британией и Россией

Политолог Шишкин заявил, что Британия не объявит войну России даже из-за десятка наемников

Фото: John Sibley / Reuters

Политолог Игорь Шишкин оценил вероятность войны между Великобританией и Россией. Его словам приводит «Свободная пресса».

Эксперт отметил, что Лондон не объявит войну Москве «не только из-за двух, но даже из-за десятка наемников». Он назвал статью издания Express вбросом в информационное поле. «Если мы начнем строить внешнюю политику России, исходя из того, что высказал тот, или иной журналист в британской, американской, французской, или еще какой-то прессе, то нужно будет ставить диагноз уже нам самим», — заявил он.

Шишкин добавил, что решение о смертной казни иностранных наемников предстоит принимать руководству Донецкой и Луганской Народных Республик. «Мы признали эти государства суверенными, а, значит, это их суверенное право. Как они решат, так и будет. И нам не стоит вмешиваться», — сказал он.

Ранее журналист издания Express заявил, что Лондон объявит «войну» России в случае казни британских наемников после приговора Верховного суда Донецкой народной республики. Из статьи следует, что премьер-министр страны Борис Джонсон может пойти «ва-банк», если казнь состоится, и «эта война примет крайне опасный оборот, из которого, возможно, уже не будет возврата».

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Марина Совина
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