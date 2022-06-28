Whirlpool решила уйти из России
Whirlpool решила продать российское подразделение турецкой Acerlik
Американский производитель бытовой техники Whirlpool решил уйти из России, продав местное подразделение турецкой Arcelik, сообщает «Интерфакс».
В сделку будут включены два российских актива — «Индезит Интернэшнл» и «Вирлпул Рус», а ее сумма, как ожидается, не превысит 220 миллионов евро. Выплаты будут растянуты на 10 лет.
Российские юрлица компании владеют производственными мощностями в Липецке, рассчитанными на выпуск 2,8 миллиона холодильников и стиральных машин в год. Помимо России, подразделения работают на рынках многих стран СНГ и в Монголии.
В начале марта Whirlpool объявила о приостановке производства в России из-за снижения спроса. При этом отмечалось, что склады липецкого завода переполнены.