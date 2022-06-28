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Whirlpool решила уйти из России

Whirlpool решила продать российское подразделение турецкой Acerlik

Фото: Shutterstock

Американский производитель бытовой техники Whirlpool решил уйти из России, продав местное подразделение турецкой Arcelik, сообщает «Интерфакс».

В сделку будут включены два российских актива — «Индезит Интернэшнл» и «Вирлпул Рус», а ее сумма, как ожидается, не превысит 220 миллионов евро. Выплаты будут растянуты на 10 лет.

Российские юрлица компании владеют производственными мощностями в Липецке, рассчитанными на выпуск 2,8 миллиона холодильников и стиральных машин в год. Помимо России, подразделения работают на рынках многих стран СНГ и в Монголии.

В начале марта Whirlpool объявила о приостановке производства в России из-за снижения спроса. При этом отмечалось, что склады липецкого завода переполнены.

Ударная волна


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Платон Щукин
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