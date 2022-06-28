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В московской квартире МЧС выломало дверь и обнаружило труп изрезанной женщины

Сотрудники МЧС выломали дверь и обнаружили труп изрезанной женщины в московской квартире

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В Москве силовики выясняют обстоятельства гибели женщины и ранения ее мужа. Об этом во вторник, 28 июня, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, о случившемся стало известно благодаря жильцам, которые вызвали МЧС с жалобой на то, что их топят соседи сверху. Когда сотрудники МЧС выломали дверь, они обнаружили труп женщины с колотыми и резаными ранами на голове и теле и обожженными конечностями. Там же оказался и ее муж с порезанными руками. Его отправили в больницу.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.

15 июня сообщалось, что в селе Кизильское Челябинской области задержан местный житель по подозрению в убийстве супруги и покушении на ее любовника.

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