В Финляндии оценили изменения в законодательстве после соглашения с Турцией
Президент Финляндии Ниинисте заявил, что страна не будет менять законодательство
Президент Финляндии Саули Ниинисте, оценивая изменения в законодательстве страны после достижения соглашения с Турцией, рассказал, что по итогам подписанного в Мадриде меморандума каких-либо поправок не планируется, сообщает РИА Новости.
«Мы не будем менять наше законодательство. Наше регуляторное поведение останется прежним, но в целом борьба с терроризмом станет более эффективной», — заявил глава государства.
Он также подчеркнул, что подписанное с Анкарой соглашение не несет цели направить России какой-то сигнал.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что присоединение Швеции и Финляндии к альянсу станет наиболее быстрым за все время деятельности организации. Он также подчеркнул, что членство этих стран очень важно для НАТО.