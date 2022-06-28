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В Финляндии оценили изменения в законодательстве после соглашения с Турцией

Президент Финляндии Ниинисте заявил, что страна не будет менять законодательство

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Президент Финляндии Саули Ниинисте, оценивая изменения в законодательстве страны после достижения соглашения с Турцией, рассказал, что по итогам подписанного в Мадриде меморандума каких-либо поправок не планируется, сообщает РИА Новости.

«Мы не будем менять наше законодательство. Наше регуляторное поведение останется прежним, но в целом борьба с терроризмом станет более эффективной», — заявил глава государства.

Он также подчеркнул, что подписанное с Анкарой соглашение не несет цели направить России какой-то сигнал.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что присоединение Швеции и Финляндии к альянсу станет наиболее быстрым за все время деятельности организации. Он также подчеркнул, что членство этих стран очень важно для НАТО.

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Марина Совина
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