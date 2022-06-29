Главе банды черных риелторов дали семь лет за попытку облить кислотой соперницу

В Челябинске главе банды черных риелторов дали 7 лет за попытку облить соперницу кислотой

Калининский районный суд Челябинска вынес приговор в отношении 49-летней местной жительницы, планировавшей облить кислотой сожительницу бывшего мужа. Об этом в среду, 29 июня, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель областной прокуратуры Наталья Мамаева.

Ранее она уже была осуждена на 5,5 лет за мошенничество с квартирами; женщина была главой банды черных риелторов и вместе с сообщниками оформляла на подставных лиц жилье умерших собственников, у которых не было наследников. После этого квартиры продавались добросовестным покупателям. Когда обман вскрывался, недвижимость у них забирали.

По совокупности двух приговоров фигурантке назначили наказание в виде семи лет колонии общего режима. Также суд удовлетворил иск потерпевшей о возмещении морального вреда в размере 200 тысяч рублей.

По данным следствия, женщина из чувства ревности решила отомстить новой гражданской жене своего бывшего мужа, облив ее «царской водкой» (смесью концентрированной азотной и соляной кислот). После этого она за вознаграждение в 130 тысяч рублей договорилась со знакомым о том, чтобы тот выплеснул смесь в лицо жертве. Фигурантка рассчитывала, что после этого соперница потеряет зрение, а ее лицо будет обезображено.

Однако исполнитель отказался от соучастия в преступлении и сообщил обо всем в полицию.