Десятки тысяч невостребованных новых авто сняли с воздуха в Подмосковье

Autonews.ru: стоянки под Москвой оказались заполнены десятками тысяч невостребованных авто

Стоянки логистических терминалов Московской области оказались заполнены десятками тысяч невостребованных автомобилей. Об этом сообщает портал «Autonews.ru».

Издание отмечает, что, несмотря на сообщения о якобы существующем в России дефиците автомобилей, из-за которого дилеры поднимают цены, на одних только подмосковных стоянках размещены около тридцати тысяч авто, и пока запасы не будут исчерпаны, ввозить новые производители не станут.

По мнению авторов материала, продавать сейчас складированные автомобили дилерам невыгодно, так как те покупали их по старой цене, а после укрепления курса рубля потеряют значительную сумму дохода.

«Снижение цен на докризисный уровень будет означать продажу "в минус". Да и в приоритете у дилеров сейчас альтернативные каналы поставок — "параллельный импорт", вторичка и так далее», — подытожил обозреватель издания Михаил Конончук.

Ранее сообщалось, что новые автомобили в России подорожали в среднем на 40 процентов за март.