Десятки тысяч невостребованных новых авто сняли с воздуха в Подмосковье
Стоянки логистических терминалов Московской области оказались заполнены десятками тысяч невостребованных автомобилей. Об этом сообщает портал «Autonews.ru».
Издание отмечает, что, несмотря на сообщения о якобы существующем в России дефиците автомобилей, из-за которого дилеры поднимают цены, на одних только подмосковных стоянках размещены около тридцати тысяч авто, и пока запасы не будут исчерпаны, ввозить новые производители не станут.
По мнению авторов материала, продавать сейчас складированные автомобили дилерам невыгодно, так как те покупали их по старой цене, а после укрепления курса рубля потеряют значительную сумму дохода.
«Снижение цен на докризисный уровень будет означать продажу "в минус". Да и в приоритете у дилеров сейчас альтернативные каналы поставок — "параллельный импорт", вторичка и так далее», — подытожил обозреватель издания Михаил Конончук.
Ранее сообщалось, что новые автомобили в России подорожали в среднем на 40 процентов за март.