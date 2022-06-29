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Десятки тысяч невостребованных новых авто сняли с воздуха в Подмосковье

Autonews.ru: стоянки под Москвой оказались заполнены десятками тысяч невостребованных авто

Фото: Autonews.ru

Стоянки логистических терминалов Московской области оказались заполнены десятками тысяч невостребованных автомобилей. Об этом сообщает портал «Autonews.ru».

Издание отмечает, что, несмотря на сообщения о якобы существующем в России дефиците автомобилей, из-за которого дилеры поднимают цены, на одних только подмосковных стоянках размещены около тридцати тысяч авто, и пока запасы не будут исчерпаны, ввозить новые производители не станут.

Фото: Autonews.ru

По мнению авторов материала, продавать сейчас складированные автомобили дилерам невыгодно, так как те покупали их по старой цене, а после укрепления курса рубля потеряют значительную сумму дохода.

«Снижение цен на докризисный уровень будет означать продажу "в минус". Да и в приоритете у дилеров сейчас альтернативные каналы поставок — "параллельный импорт", вторичка и так далее», — подытожил обозреватель издания Михаил Конончук.

Ранее сообщалось, что новые автомобили в России подорожали в среднем на 40 процентов за март.

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Валерий Розенберг
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