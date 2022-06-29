Украина и ЕС заключили соглашение о «транспортном безвизе»

Мининфраструктуры Украины сообщило о подписании соглашения с ЕС о «транспортном безвизе»

Украина и Европейский союз (ЕС) подписали соглашение о «транспортном безвизе». Об этом сообщило министерство инфраструктуры республики, пишет РИА Новости.

Как рассказали в ведомстве, договор упраздняет необходимость получения украинскими перевозчиками разрешений на двусторонний транзит и транзитные перевозки в государства ЕС, а также позволяет избежать остановки экспорта украинской продукции через автомобильные пункты пропуска.

Также, согласно документу, водители из Украины и ЕС теперь не обязаны иметь водительское удостоверение международного образца. Соглашение заключено на один год с возможностью пролонгации, сообщили в министерстве.

Ранее главы европейских стран одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в Евросоюз на саммите, который прошел в Брюсселе 23 июня.