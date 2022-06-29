Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Украина и ЕС заключили соглашение о «транспортном безвизе»

Мининфраструктуры Украины сообщило о подписании соглашения с ЕС о «транспортном безвизе»

Фото: Igor Tkachenko / Reuters

Украина и Европейский союз (ЕС) подписали соглашение о «транспортном безвизе». Об этом сообщило министерство инфраструктуры республики, пишет РИА Новости.

Как рассказали в ведомстве, договор упраздняет необходимость получения украинскими перевозчиками разрешений на двусторонний транзит и транзитные перевозки в государства ЕС, а также позволяет избежать остановки экспорта украинской продукции через автомобильные пункты пропуска.

Также, согласно документу, водители из Украины и ЕС теперь не обязаны иметь водительское удостоверение международного образца. Соглашение заключено на один год с возможностью пролонгации, сообщили в министерстве.

Ранее главы европейских стран одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в Евросоюз на саммите, который прошел в Брюсселе 23 июня.

Время роста
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Стало известно о подготовке НАТО к противостоянию с Россией с 2014 года
Кадыров сообщил о входе передовых групп военных в Лисичанск
Россиянам рассказали о характерных симптомах переносимых клещами болезней
На раскопках в Сычуане нашли множество древних артефактов культуры Саньсиндуй
Блогерша примерила топ с Asos и удивилась расположению в нем своей груди
Жители трех городов бросились скупать недвижимость в Крыму
Apple перевыпустит «недооцененный» MacBook
Мужчина пообедал в российском аэропорту и лишился полумиллиона рублей
В программе Малышевой назвали способы избавиться от боли в суставах без таблеток
Под Киевом заминированный мост взорвался из-за молнии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.