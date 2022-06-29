Россиянин убил жену и зарезал заступившегося за мать пасынка

В Ивановской области задержан 51-летний россиянин, убивший жену и пасынка

В Ивановской области задержан 51-летний россиянин, подозреваемый в двойном убийстве. Об этом в среду, 29 июня, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 28 июня в деревне Афанасово между мужчиной и его женой произошла ссора, в ходе которой 22-летний сын женщины заступился за мать перед отчимом. Возникла потасовка, в ходе которой мужчина схватил кухонный нож и нанес не менее трех ударов в грудь и ноги пасынка, а затем двумя ударами в область спины зарезал 43-летнюю супругу.

«В настоящее время злоумышленник задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Следствие станет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщает СКР.

3 июня сообщалось, что в Подольске полиция задержала местного жителя, пытавшегося убить жену и 12-летнего сына.