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Россиянин убил жену и зарезал заступившегося за мать пасынка

В Ивановской области задержан 51-летний россиянин, убивший жену и пасынка

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

В Ивановской области задержан 51-летний россиянин, подозреваемый в двойном убийстве. Об этом в среду, 29 июня, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 28 июня в деревне Афанасово между мужчиной и его женой произошла ссора, в ходе которой 22-летний сын женщины заступился за мать перед отчимом. Возникла потасовка, в ходе которой мужчина схватил кухонный нож и нанес не менее трех ударов в грудь и ноги пасынка, а затем двумя ударами в область спины зарезал 43-летнюю супругу.

«В настоящее время злоумышленник задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Следствие станет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщает СКР.

3 июня сообщалось, что в Подольске полиция задержала местного жителя, пытавшегося убить жену и 12-летнего сына.

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Владимир Седов
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