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Веганский бургер со вкусом человечины получил приз

The Mirror: шведская компания Oumph! изготовила веганский бургер со вкусом человечины

Фото: Oumph!

Веганский бургер со вкусом человеческого мяса получил «Серебряного льва» в номинации Brand Experience and Activation на фестивале «Каннские львы». Об этом сообщает The Mirror.

Бургер, которому достался приз, изготовила шведская фирма Oumph! Его создатели утверждают, что идеально воспроизвели текстуру человеческого мяса. В качестве ингредиентов использовались соя, грибы, пшеничный белок, растительные жиры и смесь специй, которая держится в секрете. «При разработке этого продукта ни один человек не пострадал», — подчеркнул представитель компании.

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«Храбрые и бесстрашные могут попробовать первый растительный бургер, который по вкусу напоминает человечину. Создавая этот необычный веганский бургер, наша компания хотела доказать, что на базе растительных ингредиентов возможно производить продукты, вкус которых будет похож на любое мясо», — уточнил он.

В пугающей рекламной кампании потребителям показали испачканного кровью мясника, с безумным видом сжимающего веганский сэндвич. В компании не пояснили, чем руководствовались при создании вкуса и текстуры человеческого мяса.

«Я невероятно горжусь тем, что мы получили эту награду, и тем, какая великолепная командная работа предшествовала этому. Наша миссия — изменить взгляды на питание, и наша обязанность — использовать креативность как инструмент, чтобы эти изменения произошли», — сказал представитель менеджмента Oumph! Хенрик Керман.

Ранее сообщалось, что в лондонском Музее дизайна продемонстрировали стейк из человеческого мяса, выращенного в лабораторных условиях. Для выращивания мяса использовались клетки из ротовой полости добровольца, которые подкармливали сывороткой из просроченной донорской крови.

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Алиса Дмитриева
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