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Индия начала платить России необычным способом

Reuters: индийский производитель UltraTech Cement начал оплачивать уголь из России в юанях

Фото: Jayanta Dey / Reuters

Крупнейший производитель цемента в Индии компания UltraTech Cement начала оплачивать поставки российского угля с помощью китайской валюты — юаней, пишет Reuters cо ссылкой на таможенную документацию.

UltraTech закупила у российской компании СУЭК 157 тысяч тонн угля, который погрузили на судно в одном из дальневосточных портов. Согласно документу, датированному 5 июня, груз оценивается более чем в 172 миллиона юаней (около 26 миллионов долларов). По словам собеседников агентства, близких к сделке, продажу организовало подразделение СУЭК в Дубае, при этом другие компании также заказывают российский уголь, рассчитывая на платеж в юанях.

Подобный метод расчетов необычен и используется редко, однако предполагается, что теперь к нему будут прибегать чаще. Такой способ может защитить Москву от последствий западных санкций, а также поддержать усилия Пекина по усилению международной роли китайской валюты.

«Это значительный шаг. Я за 25 лет моей карьеры никогда не слышал, чтобы какая-то индийская организация платила в юанях в международной торговле. Это, по сути, обход расчетов в долларах США», — сказал валютный трейдер из Сингапура.

Сделка сама по себе иллюстрирует стремление Индии продолжать закупки российских энергоресурсов несмотря на западные санкции. При этом азиатское государство в условиях ограничений, с которыми Москва столкнулась в ответ на начало военной операции на Украине, покупает их со значительной скидкой.

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Платон Щукин
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