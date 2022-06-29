Глава Крыма отчитал испортившихся из-за «миллионов и миллиардов» чиновников

Аксенов заявил, что слишком большие деньги способствуют «разложению» местных чиновников

Слишком большая финансовая помощь Крыму испортила местных чиновников. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил глава региона Сергей Аксенов.

«Некоторые чиновники считают, что государство и далее будет тратить миллионы и миллиарды денег на мероприятия, которые не имеют социального значения. Руководители разучились из-за большого объема денег своими руками что-то делать», — отчитал местных чиновников политик.

Глава Крыма привел пример, когда вместо простого ремонта чиновники предлагают сносить здание и строить новое «и для этого надо миллиард».

«Разучились, разложились в определенной стадии, потому что государство, президент в первую очередь всегда помогает Крыму», — возмутился он, добавив, что президент России Владимир Путин держит вопросы, касающиеся Крыма, под личным контролем.

В августе 2014 года правительство России одобрило программу по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя более чем на 800 миллиардов рублей. Она должна была действовать до 2020 года, однако в июле 2020-го вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что подписан документ о пролонгации программы до 2024 года.