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Российский врач посоветовал в жару носить шлепанцы с носками

Врач Андрей Кабычкин посоветовал носить хлопчатобумажные носки с шлепанцами в жару

Фото: KIKIKAP / Unsplash

Заслуженный российский врач Андрей Кабычкин назвал обувь, которая с медицинской точки зрения идеально подойдет для работы в офисе и прогулок по городу в жару. Его рекомендации приводит News.ru.

Эксперт посоветовал выбирать открытую обувь на пробковой основе, а также модели с текстильным верхом, который обеспечивает дополнительную вентиляцию. «Подошва должна быть либо пробковая, либо кожаная. Каблук обуви — не менее четырех сантиметров в высоту», — добавил специалист.

Кроме того, Кабычкин отметил, что в городе шлепанцы и босоножки, согласно санитарно-гигиеническим нормам, следует носить с хлопчатобумажными носками. Собеседник издания объяснил данное условие высоким риском инфицирования кожи при наличии микротравм. «С точки зрения эстетики и красоты, конечно, можно надевать на босую ногу, но просто чаще придется мыть ноги и обрабатывать их антисептиком», — подчеркнул он.

Ранее в июне российский дерматолог и подолог Ольга Латыпова раскрыла опасность ношения открытой обуви летом. По мнению врача, данные модели не защищают кожу от пыли, ветра и солнца, что может спровоцировать чрезмерную сухость стоп. В свою очередь, сухость ведет к образованиям трещин и других микротравм.

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Полина Гераскина
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