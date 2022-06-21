Российский врач раскрыла опасность летней обуви

Дерматолог Латыпова заявила, что частые прогулки в открытой обуви приводят к микозу стоп

Российский дерматолог и подолог Ольга Латыпова в интервью «Вечерней Москве» раскрыла опасность частых прогулок в открытой обуви летом.

Врач рассказала, что подобные модели не защищают ноги от ветра, пыли и солнца, что приводит к пересушиванию стоп. По ее словам, сухая кожа, а также трещины и микротравмы являются главными очагами развития инфекций. Особенно к данной проблеме предрасположены люди, страдающие гипергидрозом, который образуется вследствие сахарного диабета и нарушения кровообращения в нижних конечностях, уточнила специалистка.

Собеседница издания заявила, что пациенты, которые ходят по улице в открытой обуви на босую ногу, часто сталкиваются с микозом стоп и ногтей. «Происходит изменение цвета ногтей, утолщение и крошение — это может свидетельствовать о микробной инфекции», — пояснила она.

Медик добавила, что такие симптомы предупреждают и о наличии вируса папилломы человека, в случае которого развиваются подошвенные бородавки. «Глубокие проявляются болезненными очагами в местах давления обувью, поверхностные чаще всего безболезненные и напоминают омозолелости», — заявила Латыпова.

В заключение доктор порекомендовала читателям в жаркий период отказаться от узкой обуви, отдать предпочтение моделям из натуральной кожи и по возможности носить закрытую обувь с элементами перфорации. В случае появления каких-либо симптомов болезни следует незамедлительно обратиться к специалисту, призвала дерматолог.

«Применяйте средства по уходу за кожей стоп в зависимости от проблемы: увлажнение при выраженной сухости — крем, бальзам или пенка, гипергидроз — антиперспирант (...) Находясь в гостях, не ходите босиком и не надевайте безличные тапочки», — высказалась эксперт.

Ранее врач-косметолог Ольга Андриянова назвала бьюти-процедуры, которые опасно проводить в летнее время года. К ним дерматолог отнесла лазерную шлифовку кожи лица и тела, пилинги с применением кислот и биоревитализацию — метод, в котором применяются микроинъекции с гиалуроновой кислотой.

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