На саратовского заключенного завели дело за экстремистские посты в соцсети

Заключенный саратовской колонии из-за решетки писал экстремистские посты

Заключенный Саратовской колонии стал фигурантом нового дела за посты в соцсети — он прямо из колонии призывал применять насилие к представителям органов госвласти. Об этом «Ленте.ру» в среду, 29 июня, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Саратовской области.

По данным ведомства, речь идет об осужденном в ИК-4 Саратовской области. Отбывающий там срок мужчина через страницу «ВКонтакте» размещал комментарии с призывом совершать насильственные действия в отношении представителей органов государственной власти. В итоге его деятельность была выявлена и пресечена, против него возбудили уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием интернета» УК РФ.

Ранее Следственный комитет России (СКР) сообщил детали уголовного дела, возбужденного против адвоката Дмитрия Талантова — он подозревается в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ. В ведомстве считают, что в апреле 2022 года подозреваемый, имеющий статус адвоката, на своей странице в соцсети под видом достоверных сообщений опубликовал заведомо ложные сведения о деятельности российских военнослужащих

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