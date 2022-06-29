Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

На саратовского заключенного завели дело за экстремистские посты в соцсети

Заключенный саратовской колонии из-за решетки писал экстремистские посты

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Заключенный Саратовской колонии стал фигурантом нового дела за посты в соцсети — он прямо из колонии призывал применять насилие к представителям органов госвласти. Об этом «Ленте.ру» в среду, 29 июня, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Саратовской области.

По данным ведомства, речь идет об осужденном в ИК-4 Саратовской области. Отбывающий там срок мужчина через страницу «ВКонтакте» размещал комментарии с призывом совершать насильственные действия в отношении представителей органов государственной власти. В итоге его деятельность была выявлена и пресечена, против него возбудили уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием интернета» УК РФ.

Ранее Следственный комитет России (СКР) сообщил детали уголовного дела, возбужденного против адвоката Дмитрия Талантова — он подозревается в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ. В ведомстве считают, что в апреле 2022 года подозреваемый, имеющий статус адвоката, на своей странице в соцсети под видом достоверных сообщений опубликовал заведомо ложные сведения о деятельности российских военнослужащих

Мировая история санкций


Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Леонид Микуляк
Обсудить
Последние новости
Российские силовики задержали диверсионную группу в Херсонской области
В Совфеде отреагировали на отказ Норвегии пустить груз к россиянам на Шпицберген
Раскрыт способ возвращения западных компаний в Россию
Гинеколог развеяла популярные мифы о менструации
Ребенок и семь взрослых пострадали в ДТП с маршруткой в российском регионе
Торговые центры в России изменятся ради сохранения трафика
На саратовского заключенного завели дело за экстремистские посты в соцсети
Диетолог назвал пять главных ошибок в питании летом
Глава UFC рассказал о поиске соперника для Чимаева
Володин предрек Евросоюзу кризис из-за слабого евро
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.