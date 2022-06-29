На российском курорте пройдет фестиваль маунтинбайка и трейлраннинга

Фестиваль маунтинбайка и трейлраннинга пройдет на курорте Шерегеш

Спортивный фестиваль по маунтинбайку и трейлраннингу «Таежная гонка» пройдет в Шерегеше в Кузбассе. Об этом в среду, 29 июня, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на дирекцию российского курорта.

Мероприятие состоится 3 июля в рамках летнего фестиваля «Прогеш». Ожидается, что участие в нем примут спортсмены из Кемеровской области, Омска, Томска и Новосибирска. Взрослые участники будут состязаться в трех возрастных категориях — 17–34 года, 35–49 лет и старше 50 лет. Для юных спортсменов также будут доступны три возрастные категории — 7–9 лет, 10–13 лет и 14–16 лет.

«Спортсмены самого разного уровня преодолеют крутые виражи и будут штурмовать водные преграды на сложных грунтовых дорогах», — рассказали представители курорта.

Общий призовой фонд гонки составит 1 миллион рублей. Также у участников будет возможность выиграть пять горных велосипедов, сертификаты в спортивные магазины, рюкзаки и другие призы.