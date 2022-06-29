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ФСБ пресекла деятельность террористической ячейки в Приморье

ФСБ пресекла деятельность законспирированной ячейки сторонников террористов в Приморье

Фото: Vladimir Tretyakov / Shutterstock

Сотрудники УФСБ по Приморскому краю пресекли деятельность законспирированной ячейки сторонников запрещенной в России международной террористической организации «Джамаат Таухид валь-Джихад». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя управления.

По данным ведомства, местный житель, который был лидером сообщества, по указанию зарубежных эмиссаров собирал деньги и отправлял их боевикам, воюющим в Сирии. Глава ячейки также сам планировал выехать в Сирию и участвовать там в боевых действиях на стороне террористов. У него дома были обнаружены средства связи, платежные инструменты и документы, подтверждающие его виновность.

Восточный окружной военный суд приговорил фигуранта к 11 годам лишения свободы, из них три года он проведет в тюрьме, а 8 лет — в колонии строгого режима. В отношении его пособников расследуется дело о содействии террористической деятельности.

3 июня сообщалось, что под Владимиром сотрудники ФСБ пресекли деятельность религиозно-экстремистской ячейки.

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Елизавета Новикова
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