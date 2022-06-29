Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Выявлена необходимая глубина копания для поиска жизни на Марсе

В НАСА вычислили необходимую глубину копания для поиска жизни

Фото: NASA / Getty Images

Ученые НАСА выявили необходимую глубину копания грунта на Марсе для поиска внеземных признаков жизни. Результаты исследования опубликованы в журнале Astrobiology.

Согласно расчетам специалистов, марсоходу Curiosity придется проникнуть на глубину около двух метров, чтобы найти хоть какие-то следы живых микроорганизмов. К таким выводам они пришли, вычислив, что ионизирующее излучение из космоса разрушает небольшие молекулы (например, аминокислоты, являющиеся основой белков) достаточно быстро. Воздействие воды и перхлоратов еще сильнее ускоряет скорость разрушения.

Материалы по теме:
Космический рывок Посадка на Луну, полет на Марс и новые ракеты: почему 2021 год войдет в историю космонавтики?
Космический рывокПосадка на Луну, полет на Марс и новые ракеты: почему 2021 год войдет в историю космонавтики?
9 января 2021
Поднимет все. Как SpaceX Илона Маска создает самую мощную ракету в истории
Поднимет все.Как SpaceX Илона Маска создает самую мощную ракету в истории
9 августа 2021

На данный момент марсоходы углубляются лишь на пять сантиметров, а на такой глубине все аминокислоты были бы уничтожены всего за 20 миллионов лет. Это достаточно небольшой период времени в космических масштабах, поскольку следы древней жизни на Марсе могли существовать миллиарды лет назад, когда планета была похожа на Землю.

Несмотря на то что аминокислоты на Марсе до сих пор так и не нашли, их фиксировали на различных метеоритах, в том числе с Марса. По мнению ученых, метеориты откалываются от планеты с глубины не менее одного метра, поэтому аминокислоты на этих объектах были защищены от космического излучения.

В июне 2022 года канадские сотрудники Университета Макгилла выявили на Земле микроорганизмы, которые способны выживать в экстремальных условиях, похожие на марсианские условия.

Синдром отмены: Россия


Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Апазиди
Обсудить
Последние новости
Власти граничащего с Украиной региона рассказали о модели сбитого беспилотника
Экономист высказался о будущем ключевой ставки ЦБ
ФСБ задержала членов экстремистской организации за подготовку к захвату власти
Экономист озвучил прогноз по курсу доллара
Названа дата вступления Финляндии и Швеции в НАТО
На Украине заявили о планах вступить в НАТО
В Хакасии двое охотников попались на изготовлении и продаже взрывчатки
Одна фраза Путина про «Искандер-М» насторожила Пентагон
Российские Ил-76МД-90А начали серийно получать СПСВ
Мужчина купил лотерейный билет для поднятия настроения и стал миллионером
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.