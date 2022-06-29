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Российский онколог назвала провоцирующие рак виды бюстгальтеров

Онколог Ирайсат Вагабова: тесные бюстгальтеры могут привести к раку

Фото: Castorly Stock / Pexels

Российский онколог-маммолог, пластический хирург Ирайсат Вагабова назвала провоцирующие рак виды бюстгальтеров. Комментарий эксперта публикует «Доктор Питер».

Так, опасность для женского здоровья представляют тесные изделия, которые сдавливают тело. «Ношение узкого, неподходящего белья ухудшает циркуляцию лимфы в молочных железах, что впоследствии может привести к развитию онкологических патологий», — рассказала врач.

Кроме того, появление злокачественных новообразований могут спровоцировать данные предметы гардероба из синтетических тканей. В них грудь перегревается и потеет, что приводит к усилению кровообращения, ускорению обменных процессов и в результате — к патологическим изменениям в организме, объяснила Вагабова.

Ранее специалист по подбору нижнего белья Никола Крук назвала ошибки, которые совершают женщины, надевая бюстгальтер. Эксперт посоветовала не надевать изделие через голову или ноги, дотягивая его до груди. Кроме того, Крук призвала не переворачивать бра вокруг тела, предварительно застегнув его спереди, так как это может испортить бюстгальтер из-за деформации чашек.

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Алина Гостева
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