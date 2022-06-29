Дженнифер Лопес вышла в свет в модной 50 лет назад одежде

Дженнифер Лопес вышла в свет в джинсах клеш и рубашке с рюшами эпохи диско

Американская певица Дженнифер Лопес посетила своего жениха, голливудского актера Бена Аффлека на съемочной площадке в Санта-Монике в одежде, которая была модной в 1970-х годах. Соответствующие снимки публикует издание Popsugar.

Фотографы запечатлели 52-летнюю знаменитость в темно-синих джинсах клеш с завышенной талией, в которые была заправлена белая рубашка с ажурным воротником, бантом, рукавами-воланами и рюшами. Свой образ она дополнила черными ботинками на высокой платформе, серьгами-подвесками и большими пыльно-розовыми очками эпохи диско 50-летней давности.

Отмечается, что на карманах и задней части брюк, в которых вышла в свет поп-звезда, присутствовала уникальная вышивка. Каждая вещь ее образа соответствовала ретро-эстетике, подчеркнули журналисты. Чтобы повторить наряд пятидесятилетней давности, эксперты посоветовали присмотреться к винтажным вещам.

Ранее в июне Дженнифер Лопес прошлась по улице в одежде для сна за десятки тысяч рублей. Поп-исполнительница опубликовала видео, в котором она позирует напротив частного самолета. Знаменитость надела шелковую пижаму бренда Nahmias бежевого цвета с принтом в виде птиц, стоимость которой составляет 1500 долларов (80 тысяч рублей). Свой образ она дополнила туфлями на каблуках марки Gucci, а также розовыми очками и серьгами-кольцами.