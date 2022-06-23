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Дженнифер Лопес прошлась по улице в пижаме за десятки тысяч рублей

Певица Дженнифер Лопес позировала у самолета в пижаме Nahmias за десятки тысяч рублей

Фото: @jlo

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес прошлась по улице в одежде для сна за десятки тысяч рублей. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

52-летняя поп-исполнительница опубликовала видео, в котором она позирует напротив частного самолета. Знаменитость надела шелковую пижаму бренда Nahmias бежевого цвета с принтом в виде птиц, стоимость которой составляет 1500 долларов (80 тысяч рублей). Свой образ она дополнила туфлями на каблуках марки Gucci, а также розовыми очками и серьгами-кольцами.

Лопес не уточнила, в какую страну отправилась.

Ранее новый наряд певца Филиппа Киркорова в сети сравнили с пижамой. Артист посетил мероприятие в московском парке Горького в костюме итальянского бренда Gucci бежевого цвета с ярким цветочным принтом и голубой рубашке. В качестве обуви артист выбрал розовые кроссовки на платформе, а из аксессуаров на нем — кепка-козырек в тон одежды, оранжевые очки, зеленая сумка и множество перстней на пальцах.

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Майя Пономаренко
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