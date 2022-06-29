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Кадыров сообщил о входе передовых групп военных в Лисичанск

Глава Чечни Кадыров сообщил, что первые передовые группы вошли в Лисичанск

Фото: Zuma / TASS

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что первые передовые группы вошли в Лисичанск. Об этом он написал в своем Telegram.

«Особого времени это не займёт. Хотя украинские нацики снова расскажут нам сказки об окопавшихся бандеровцах, которые лопатами будут отбивать атаки союзных войск», — заявил он.

Ранее о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) массово отступают из Лисичанска, рассказал помощник главы министерства внутренних дел Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев. По его словам, ночью из города в сторону Северска вышли 500 украинских бойцов и 74 наемника.

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Марина Совина
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