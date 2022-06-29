Северная Корея назвала НАТО «зачинщиком» конфликта в Европе

Ученый Северной Кореи Ким Хе Мен назвал НАТО «зачинщиком» конфликта в Европе

Сотрудник Научного общества международной политики Ким Хе Мен назвал НАТО «зачинщиком» конфликта в Европе, альянс создает угрозу безопасности России своим «продвижением на Восток». Об этом говорится в опубликованном Центральным телеграфным агентством Северной Кореи комментария, передает РИА Новости.

«НАТО является зачинщиком бедствия в Восточной Европе… НАТО — всего лишь лакей США для осуществления стратегии их господства, не более чем средство для вторжения», — сказал Ким Хе Мен.

По его мнению, вклад альянса в обеспечение международной безопасности и мира до сих пор заключался в том, что НАТО «агрессивной войной разорил» суверенные государства мира.

«Именно НАТО является зачинщиком, который посеял семена вражды и разлада, противостояния и конфликта в Европе», — полагает ученый.

Ранее обозреватель китайской газеты Global Times Чжан Хао предсказал НАТО крах из-за того, что альянс проводит политику без учета интересов других стран. Хао добавил, что организация превратилась в глобальный геополитический инструмент США по установлению гегемонии в мире, а также стала орудием Запада в деле продвижения собственных ценностей.