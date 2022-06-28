Global Times заявила, что политика НАТО без учета интересов других стран ведет к краху

Обозреватель китайской газеты Global Times Чжан Хао предсказал НАТО крах из-за того, что альянс проводит политику без учета интересов других стран.

«Североатлантический альянс, основывающийся на противостоянии политических группировок и обеспечивающий собственную безопасность за счет безопасности других, — это все равно что замок, воздвигнутый на песке, он обречен разрушиться», — заявил автор статьи.

Хао добавил, что организация превратилась в глобальный геополитический инструмент США по установлению гегемонии в мире, а также стала орудием Запада в деле продвижения собственных ценностей.

По словам обозревателя, стратегия экспансии НАТО вынудила Россию предложить проект гарантий безопасности, который был отвергнут. Это обострило ситуацию вокруг Украины. Автор статьи резюмировал, что мышление в духе холодной войны только навредит мировой системе, а политика силы угрожает мирному существованию государств, о чем не следует забывать лидерам альянса.

Ранее политолог Тимофей Бордачев в статье для китайского издания Global Times заявил, что инвестиции НАТО в конфликт на Украине не помешают России выполнить цели ее спецоперации. По мнению автора статьи, Североатлантический альянс давно превысил свои реальные возможности, а стратегия США после холодной войны обречена на крах