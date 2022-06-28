Global Times: стратегия НАТО после Холодной войны обречена на крах

Инвестиции НАТО в конфликт на Украине не помешают России выполнить цели ее спецоперации. Об этом написал политолог Тимофей Бордачев в статье для китайского издания Global Times.

По мнению автора статьи, Североатлантический альянс давно превысил свои реальные возможности. Переданные Украине финансовые средства, вооружение и наемники достигли предела — для новых поставок США потребуются значительные производственные усилия, которые займут «месяцы или даже годы».

«Таким образом, неудача НАТО остается не только на поле боя — похоже, вся стратегия США после Холодной войны обречена на крах», — отмечается в публикации.

В издании также подчеркнули, что мирное население Западной Европы и США не считают действия России угрозой для их жизни. Выделение средств на украинский конфликт из государственного бюджета «непонятно и далеко от интересов граждан».

Ранее ряд стран отказался критиковать российские действия на Украине. Во время голосования в Генассамблее ООН от осуждения спецоперации воздержались 35 стран, в том числе Китай, Индия и ЮАР. Председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин заверил, что, несмотря на обострение отношений со странами Запада, отношения Москвы и Пекина сохраняют хорошую динамику развития.