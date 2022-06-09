Bloomberg объяснил провал политики США касательно России

Bloomberg: отказ части стран критиковать Россию стал провалом США и союзников

Агентство Bloomberg объяснило провал политики США их союзников касательно России. Им стал отказ ряда стран мира критиковать российские действия на Украине, считают журналисты.

В частности, критиковать спецоперацию отказались часть государств Африки, Латинской Америки и Азии. Так, во время голосования в Генассамблее ООН от осуждения спецоперации воздержались 35 стран, в том числе Китай, Индия и ЮАР. Журналисты посчитали это «просто обескураживающей терпимостью» и назвали такой результат «серьезной ошибкой» западных стран, который следует «исправлять». По их мнению, российские оружейные поставки, китайские инвестиции и «пренебрежение со стороны США» внушили многим странам бесперспективность союза с американской стороной.

В агентстве сочли, что такая ситуация становится всемирной тенденцией. На Саммите Америк лидеры региона выразили сопротивление «стремлению США приглашать страны по своему усмотрению». А саммит США-АСЕАН, прошедший в мае в Вашингтоне, потерпел «оглушительное фиаско», отметили там.

Кроме того, Китай поставил вакцины от коронавируса «многим бедствующим странам», а Россия остается ключевым поставщиком оружия, зерна и удобрений для Индии и Африки. «При этом ни Москва, ни Пекин не задают вопросов насчет свободы выборов и прав человека», — заключили там.

В апреле посол России в США Анатолий Антонов уличил Госдепартамент США в попытках запугать партнеров в Латинской Америке за отказ присоединяться к санкционному «крестовому походу» против России.