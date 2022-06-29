Согласие Турции на вступление Швеции и Финляндии в НАТО объяснили

Политолог Братерский заявил о льготах для Турции за поддержку вступления новых членов НАТО

Турция согласилась поддержать вступление Швеции и Финляндии в НАТО из-за обещанных западными странами льгот, считает доктор политических наук, профессор департамента международных отношений Высшей школы экономики (ВШЭ) Максим Братерский. Как странам удалось достичь компромисса, специалист объяснил в разговоре с «Лентой.ру».

Торг для Турции

Сразу после объявления планов Хельсинки и Стокгольма присоединиться к Североатлантическому альянсу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решил это использовать в своих интересах, утверждает политолог.

С самого начала было такое ощущение, что для Эрдогана это, скорее, торг Максим Братерский доктор политических наук

«Несмотря на правило консенсуса в НАТО, оно достаточно номинальное. Сколько бы Эрдоган не сопротивлялся, решение все равно было бы протащено. Он использовал это для того, чтобы что-то получить. Что он именно выторговал, мы не знаем, но это могли быть экономические льготы, политические, военные, какие-то гарантии в области безопасности», — сказал он.

Одной из главных претензий Анкары был вопрос с курдами и поддержкой североевропейскими государствами Рабочей партии Курдистана (РПК), которая в Турции признана террористической. Как сообщало издание Bloomberg, Эрдоган выдвигал ряд условий для одобрения заявок на присоединение к военному блоку новых членов. Среди требований было признание РПК террористической организацией, а также борьба с ней в своих странах.

Турция была единственной из 30 стран НАТО, которая выступала против вступления Швеции и Финляндии. Соглашение о присоединении было достигнуто 28 июня на встрече перед началом саммита военного блока в Мадриде.

По данным агентства Anadolu, Стокгольм и Хельсинки согласились на полное сотрудничество с Турцией в борьбе с Рабочей партией Курдистана и ее структурами, а также отказались поддерживать движение проповедника Фетхуллаха Гюлена FETO.

Быстрое вступление

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что присоединение Швеции и Финляндии к альянсу станет наиболее стремительным за все время его существования. «То, что сейчас происходит, это, наверное, самый быстрый процесс в истории», — отметил он. По его словам, официально страны вступят в блок 29 июня. Однако этот факт мало что изменит, считает доктор политических наук.

«И Швеция, и Финляндия де-факто были в НАТО. Они участвовали в учениях, с военно-технической точки зрения интегрироваться довольно легко. Их останавливало общественное мнение, особенно финнов. Теперь на фоне спецоперации на Украине общественное мнение качнулось, финские и натовские политики решили этим воспользоваться», — отметил Максим Братерский.

Что изменится для России?

Решение Турции одобрить вступление североевропейских стран в НАТО не отразится на партнерских отношениях Москвы и Анкары, уверен Максим Братерский.

Турки друзья только себе самим. У нас с Турцией диалог построен на ситуативных интересах. Мы им не друзья, и они нам не друзья. Но в то же время мы часто находим точки соприкосновения Максим Братерский доктор политических наук

Российские политики неоднократно заявляли, что в случае присоединения к НАТО новых членов, Россия вынуждена будет укреплять свои границы. По мнению Максима Братерского, других существенных изменений не произойдет.

«Большой угрозы мы за этим расширением не видим. Нам это неприятно, что-то поменяется, придется укреплять соответствующую границу, но принципиально ситуация для нас не меняется. Это не Украина, это продолжение той политики, которая и была. Швеция бесконечно ловила наши подводные лодки, поэтому отношения были такими всю жизнь», — заключил он.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО 18 мая. Такое решение страны, которые долгие годы сохраняли нейтральный статус, приняли после начала специальной военной операции России на Украине.

Одной из причин начала спецоперации стала неудачная попытка России и НАТО договориться о нерасширении границ блока на восток. Однако в результате присоединения Швеции и Финляндии к Североатлантическому альянсу сухопутная граница увеличится с 1215 до 2600 километров.