В Литве заявили о влиянии на решение Турции по членству новых стран в НАТО

Министр обороны Литвы заявил о влиянии на решение Турции по членству новых стран в НАТО

Новые страны-участницы НАТО укрепят безопасность альянса. Об этом заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, передает Telegram-канал BALTNEWS.

По его словам, литовская сторона повлияла на решение Турции по членству Швеции и Финляндии в Североатлантическом альянсе.

«Я могу вам сказать то, что я сказал турецкому министру на встрече пару недель назад: решение может быть для них трудным из-за нюансов внутренней политики, но политикам приходится принимать трудные решения», — поделился глава ведомства.

Ранее НАТО объявила о достижении соглашения с Турцией о приеме в состав альянса Швеции и Финляндии. «То, что сейчас происходит, — это, наверное, самый быстрый процесс в истории», — отметил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.