Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Литве заявили о влиянии на решение Турции по членству новых стран в НАТО

Министр обороны Литвы заявил о влиянии на решение Турции по членству новых стран в НАТО

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Новые страны-участницы НАТО укрепят безопасность альянса. Об этом заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, передает Telegram-канал BALTNEWS.

По его словам, литовская сторона повлияла на решение Турции по членству Швеции и Финляндии в Североатлантическом альянсе.

«Я могу вам сказать то, что я сказал турецкому министру на встрече пару недель назад: решение может быть для них трудным из-за нюансов внутренней политики, но политикам приходится принимать трудные решения», — поделился глава ведомства.

Ранее НАТО объявила о достижении соглашения с Турцией о приеме в состав альянса Швеции и Финляндии. «То, что сейчас происходит, — это, наверное, самый быстрый процесс в истории», — отметил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

Время роста
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Минфин назвал способ контролировать курс рубля
Призыв Зеленского исключить Россию из Совбеза ООН сочли нереалистичным
Адвокат приговоренного в ДНР к смерти британца обжаловала приговор
Интернет Starlink замедлился
Минфин предложил позволить российским экспортерам получать валюту наличными
Минобороны заявило о голоде и дезертирстве в рядах ВСУ
Согласие Турции на вступление Швеции и Финляндии в НАТО объяснили
Очевидцы сняли на видео крупный пожар на юге Москвы
Главе банды черных риелторов дали семь лет за попытку облить кислотой соперницу
Россияне массово заинтересовались ипотекой
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.