Вылетевший из Шереметьево самолет совершил вынужденную посадку

Вылетевший из Москвы в Орск самолет совершил вынужденную посадку в Шереметьево

Самолет, вылетевший из Москвы в Орск, совершил вынужденную посадку в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Отмечается, что лайнеру, на борту которого находились 109 человек, пришлось вернуться в терминал вылета из-за сработавшего датчика неисправности крыла.

По сведениям агентства, борт благополучно приземлился в 19:20 по московскому времени.

Ранее в июне самолет российской авиакомпании, летевший по маршруту Москва — Владивосток, совершил экстренную посадку в Красноярске, так как одному из пассажиров потребовалась медицинская помощь. Впоследствии лайнер вылетел к месту назначения.