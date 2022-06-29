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В Латвии предупредили Украину о долгом процессе вступления в ЕС

Бывший латвийский министр Кастенс заявил о долгом процессе вступления в ЕС для Украины

Фото: Yves Herman / Reuters

Вступление в Европейский Союз (ЕС) — «долгий и болезненный процесс». Об этом заявил латвийский экс-министр по делам общественной интеграции Оскар Кастенс, передает Jauns.lv.

По его словам, не существует ускоренной процедуры по принятию в ЕС. Украине, как и другим кандидатам на вступление в организацию, придется провести ряд необходимых реформ. Он также предупредил, что для Украины не сделают исключения по срокам рассмотрения заявки, хотя она сильно пострадала от боевых действий на ее территории.

Кастенс подчеркнул, что после специальной военной операции России «Украина столкнется с такими значительными вызовами, что членство в ЕС не будет стоять на первом месте». Стране придется восстанавливать инфраструктуру и экспорт, а также обеспечивать себя рабочей силой.

Турция является кандидатом на членство в Евросоюз с 1999 года, напомнил эксперт, поэтому Украине не стоит слишком оптимистично смотреть на евроинтеграцию.

23 июня глава Евросовета Шарль Мишель подтвердил одобрение саммитом ЕС статуса кандидатов для Украины и Молдавии. Грузия также подавала заявку на статус кандидата в Евросоюз, однако ей отказали и порекомендовали выполнить ряд поставленных европейской организацией условий.

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Алевтина Запольская
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