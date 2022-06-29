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Пасечник отреагировал на намерение Сирии признать ЛНР и ДНР

Пасечник поблагодарил президента Башара Асада за намерение Сирии признать ЛНР и ДНР
Леонид Пасечник

Леонид Пасечник. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник отреагировал на намерение Сирии признать ЛНР и ДНР. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, намерение Сирии признать республики было принято «с особой радостью». «От имени жителей Луганской Народной Республики хочу искренне поблагодарить Сирийскую Арабскую Республику во главе с ее руководителем — Башаром Асадом — за такой смелый, ответственный политический жест», — заявил он.

Ранее МИД Сирии сообщил, что страна решила признать независимость ДНР и ЛНР. 21 февраля указ о признании ДНР и ЛНР подписал президент России Владимир Путин. 24 февраля он объявил о начале специальной военной операции на территории Украины.

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Марина Совина
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