Экс-главу ФСС Татарстана отправили в колонию за взятку в 4 миллиона рублей

В Казани экс-главу ФСС Павла Лоханова осудили на 9 лет за взятку в 4 миллиона рублей

В Казани бывшего экс-главу Фонда соцстрахования (ФСС) республики Татарстан Павла Лоханова приговорили к 9 годам колонии строгого режима. Об этом в среду, 29 июня, сообщает издание РБК.

Как установил суд, в 2021 году осужденный потребовал от учредителя коммерческой компании, не выполнившей условия поставки технических средств реабилитации инвалидов, взятку в 4 миллиона рублей. За эти деньги он обещал смягчить требования в Арбитражном суде. Однако при получении первой части взятки в 2,4 миллиона рублей Лоханова задержали сотрудники правоохранительных органов.

В отношении него завели и расследовали уголовное дело по статье 290 УК РФ («Взяточничество»).

