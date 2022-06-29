Мадрид стал городом-побратимом Киева

Мэр Киева Кличко сообщил, что Киев и Мадрид получили статус городов-побратимов

Киев и Мадрид получили статус городов-побратимов. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

Градоначальник заявил, что подписание меморандума между двумя столицами стало историческим событием наравне с саммитом НАТО в Мадриде. «Я благодарю наших западных партнеров, наших испанских партнеров за поддержку Украины в это критическое для нее время», — сказал он.

Кличко также отметил, что испанская сторона принимает украинских беженцев и оказывает гуманитарную помощь стране. Кроме того, мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Алмейда обсудил с украинским коллегой совместные проекты в двух столицах.

Ранее Минск был городом-побратимом Киева, однако 9 июня Киевский городской совет принял решение лишить белорусский город такого статуса.