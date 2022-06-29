Мелитопольским школьникам вручили российские аттестаты

В Мелитополе глава Рособрнадзора вручил выпускникам школы аттестаты российского образца

В Мелитополе руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) России Анзор Музаев вручил школьникам первые аттестаты российского образца. Об этом военно-гражданская администрация (ВГА) города сообщает в своем Telegram-канале.

Отмечается, что глава Рособрнадзора вручил аттестаты выпускникам средней общеобразовательной школы № 15 Запорожской области. «Всего в школу доставлены 4400 аттестатов за 9-е и 11-е классы, включая 400 аттестатов с отличием и медали к ним», — уточнили в ВГА Мелитополя.

В местной администрации добавили, что Мелитопольский государственный университет уже готовит документы для получения российской государственной аккредитации.

11 июня сообщалось, что в Мелитополе и Херсоне начали выдавать первые российские паспорта жителям, получившим гражданство РФ.