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Площадь пожара на юге Москвы увеличилась

Площадь пожара на Каширском шоссе в Москве увеличилась до 1 тысячи квадратных метров

Кадр: Telegram-канал «РИА Новости»

Площадь пожара на Каширском шоссе на юге Москвы увеличилась до тысячи квадратных метров. Об этом сообщает агентство «Москва» в Telegram-канале.

По данным канала, горит на территории научно-производственного предприятия «Темп», периодически москвичи слышат взрывы.

РИА Новости уточняет, что ЧП началось по адресу Каширское шоссе, дом 17, корпус 5, строение 3. Сначала загорелась свалка мусора, после чего огонь перекинулся на металлический ангар площадью около 500 квадратных метров.

Поднимающийся столб дыма виден даже из удаленных районов столицы.

Информации о пострадавших не поступало. В МЧС сообщают, что угрозы жилым домам нет. В ликвидации огня участвует вертолет Ка-32.

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Евгения Куликова
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