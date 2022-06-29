Певица Наташа Королева снялась полуобнаженной и раскрыла, что весит 62 килограмма

Российская эстрадная певица Наташа Королева снялась полуобнаженной и раскрыла свой настоящий вес. Соответствующая информация и фото появились в ее Instagram-сторис (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Так, на размещенном снимке звезда предстала в серых шортах и футболке в белый горох, подняв последнюю и показав на камеру живот и часть груди снизу. Исполнительница призналась, что на данный момент она весит 62 килограмма, и отметила, что для нее важнее хорошее самочувствие, а не параметры фигуры. «Я не худая и такой задачи не ставлю. Для меня главное — хорошо себя чувствовать и быть в тонусе», — объяснила артистка.

Также Королева со словами «а сейчас, внимание, будет очень страшная фотография» показала кадр, где позировала топлес, прикрыв бюст рукой. При этом на коже артистки были видны красные высыпания. «Вот так можно проснуться и офигеть от того, что происходит на твоем теле», — заявила знаменитость, указав, что с 23 лет борется с аллергией.

Ранее в июне Наташа Королева показала лицо без макияжа во время прохождения лечебных процедур в одном из санаториев Железноводска, Ставропольский край. Исполнительница выложила несколько роликов из кабинета врача, представ перед поклонниками в специальной ванне.