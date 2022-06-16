Наташа Королева показала лицо без макияжа на видео в ванне

Эстрадная певица Наташа Королева показала лицо без макияжа на лечебной процедуре

Российская и эстрадная певица Наташа Королева показала лицо без макияжа. Соответствующим видео она поделилась в сторис на своей странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Известно, что 49-летняя знаменитость на данный момент проходит лечебные процедуры в одном из санаториев города Железноводска, Ставропольский край.

Исполнительница выложила несколько роликов из кабинета врача. На опубликованных кадрах Королева предстала перед поклонниками в специальной ванне. При этом видно, что на ее лице полностью отсутствует макияж, а волосы собраны в высокий хвост. «Ну вот, я омолаживаюсь в углекислой ванне», — сказала певица.

Ранее, в декабре 2021 года, Наташа Королева поделилась новой фотографией и подверглась критике в сети. Звезда эстрады опубликовала кадр, на котором она позирует вместе с мужем Сергеем Глушко, более известным под псевдонимом Тарзан. Супружеская пара сфотографировалась за столом на мероприятии, организованном Валерием Храповым. На размещенном кадре видно, что артистка надела черное платье и нанесла на губы ярко-красную помаду. Однако подписчики не оценили внешний вид Королевой и высмеяли ее за чрезмерный фотошоп лица на снимке.