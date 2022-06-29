Германия предложила оставить на родине отправляемые на Восток новые бригады НАТО

Welt: ФРГ предложила оставить на родине новые бригады НАТО, которые направляются на Восток

Германия предложила оставить на родине большую часть новых бригад НАТО, которые направляются на Восток для обеспечения безопасности Польши и Прибалтики. Об этом сообщает издание Welt.

Отмечается, что на саммите альянса в Мадриде канцлер Германии Олаф Шольц представит компромисс по размещению сил в Восточной Европе. Предполагается дополнительно отправить в Латвию, Литву, Эстонию и Польшу 3-5 тысяч солдат. Это мероприятие является дорогостоящим, поэтому политик предлагает разместить незначительную часть, в основном связистов, специалистов по ремонту оборудования, штабную инфраструктуру, склады горюче-смазочных материалов.

Предполагается, что войска основную часть времени останутся в своих странах в состоянии готовности, а в местах дислокации будут периодически проводить маневры. Издание отмечает, что ФРГ попытается убедить в необходимости такого решения Великобританию и Канаду, которые вместе с Берлином отвечают за укрепление восточного фланга НАТО.

Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что Соединенные Штаты объявят о размещении дополнительных военных сил в Европе на длительную перспективу на саммите НАТО, который проходит в Мадриде 28-30 июня.