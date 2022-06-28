Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

США разместят в Европе дополнительные военные силы

Белый дом: США объявят о размещении дополнительных сил в Европе на длительную перспективу

Фото: Andreas Gebert / Reuters

США объявят о размещении дополнительных военных сил в Европе на длительную перспективу на саммите НАТО, который проходит в Мадриде 28-30 июня. Об этом сообщил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, передает РИА Новости.

«США завтра объявят о дополнительном размещении сил на земле, воде и в воздухе на длительную перспективу за пределами этого кризиса, сколько бы он не продлился», — заявил представитель Белого дома. Он уточнил, что Вашингтон, в частности, планирует увеличить число своих ракетных эсминцев, базирующихся на базе Рота в Испании.

Салливан отметил, что увеличение сил США и НАТО в Европе станет ответом на стратегические вызовы, связанные со спецоперацией России на Украине.

Ранее издание The American Conservative (TAC) писало, что решение США вооружить Украину в ответ на спецоперацию Москвы ударило по боеспособности самой Америки. «Поставив украинцам более 1400 Stinger, американская оборонная промышленность столкнулась с проблемой их замены», — сказано в публикации.

Мировая история санкций
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Шольц рассказал об условиях для снятия санкций с России
Лавров заявил о запуске подготовительного процесса для расширения БРИКС
В России появится лекарство от алкоголизма
Рогозин рассказал о передаче Украине спутниковых снимков от частных компаний
Мэр Варшавы побеседовал с фейковым Кличко
Пожарившего на Вечном огне курицу россиянина задержали в Калининграде
Европа захотела смягчить энергокризис с помощью Украины
Лавров оценил возможное появление Зеленского «где-то сбоку» на саммите G20
Найдены новые пути лечения болезни Паркинсона
Госдума приняла закон об индексации пенсий военным
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.