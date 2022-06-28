США разместят в Европе дополнительные военные силы

Белый дом: США объявят о размещении дополнительных сил в Европе на длительную перспективу

США объявят о размещении дополнительных военных сил в Европе на длительную перспективу на саммите НАТО, который проходит в Мадриде 28-30 июня. Об этом сообщил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, передает РИА Новости.

«США завтра объявят о дополнительном размещении сил на земле, воде и в воздухе на длительную перспективу за пределами этого кризиса, сколько бы он не продлился», — заявил представитель Белого дома. Он уточнил, что Вашингтон, в частности, планирует увеличить число своих ракетных эсминцев, базирующихся на базе Рота в Испании.

Салливан отметил, что увеличение сил США и НАТО в Европе станет ответом на стратегические вызовы, связанные со спецоперацией России на Украине.

Ранее издание The American Conservative (TAC) писало, что решение США вооружить Украину в ответ на спецоперацию Москвы ударило по боеспособности самой Америки. «Поставив украинцам более 1400 Stinger, американская оборонная промышленность столкнулась с проблемой их замены», — сказано в публикации.