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Генсек НАТО не ответил на вопрос о вступлении Украины в альянс

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал готовиться к долгой войне
Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг. Фото: Nacho Doce / Reuters

Генсек НАТО Йенс Столтенберг не ответил на вопрос о возможности вступления Украины в Североатлантический альянс после завершения вооруженного конфликта на ее территории, передает ТАСС.

Столтенберг призвал готовиться к долгой войне. По его словам, это сигнал НАТО президенту Украины Владимиру Зеленскому. «Война должна закончиться за столом переговоров и на условиях Украины», — добавил генсек.

На вопрос, сможет ли после этого Украина вступить в альянс, как Финляндия и Швеция, он заявил: «Дверь в НАТО остается открытой».

НАТО также приняло декларацию по итогам саммита, в которой заявило, что поддержит восстановление Украины после завершения боевых действий.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины.

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Алевтина Запольская
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