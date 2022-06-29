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Повар рассказал об удивившем чиновников на саммите НАТО русском блюде

Повар Калер заявил, что салат по-русски на саммите НАТО мог быть насмешкой из-за простоты

Фото: Casa de S.M. el Rey / Francisco Gomez / Reuters

Удививший чиновников НАТО картофельный салат по-русски, который оказался в меню ресторана на саммите альянса, по составу очень схож с оливье. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал бренд-шеф ресторана «Легенда» и De Bassus Антон Калер.

Это блюдо редко подают в европейских ресторанах, утверждает повар.

«Он схож с оливье. Но оливье же тоже нельзя отнести к нашей кухне. Его придумал француз Франсуа Оливье в ресторане "Эрмитаж". Тот классический оливье был никому не доступен, потому что там были раковые шейки, красная икра, оливки, каперсы и соус провансаль. Наши потом уже заменили раковые шейки на морковку, оливки и каперсы на зеленый горошек. Самое удивительное, что я готовил оба салата и их послевкусие очень похоже», — сказал он.

Сказать, что тут был какой-то акцент с точки зрения России, можно лишь потому, что только русские славятся тем, что смешивают овощи с майонезом. В Европе овощи с майонезом не признают

Антон Калерповар
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По мнению Антона Калера, появление этого салата первым номером в меню на саммите НАТО могло нести скрытый смысл.

«Это не повседневная еда для европейцев. То, что он там появился, может быть даже насмешкой, потому что он такой простой. С другой стороны, любое популярное блюдо европейской кухни было придумано крестьянами и бедняками», — объяснил он.

Издание Reuters сообщило, что журналисты и чиновники удивились наличию такого блюда на саммите, где страны могут назвать Россию угрозой безопасности. При этом его распродали за несколько часов. В состав «картофельного салата по-русски» входил картофель, морковь, горох и майонез, одна порция стоила восемь евро.

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Мария Сметанина
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