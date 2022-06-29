Распространение оспы обезьян связали с нетрадиционными сексуальными отношениями

Вирусолог Чумаков: оспу обезьян распространяют представители нетрадиционных ориентаций

Вирусолог, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, профессор, член-корреспондент РАН Петр Чумаков в беседе с Ura.ru объяснил быстрое распространение оспы обезьян в западных странах. Он связал это с трендом на нетрадиционные сексуальные отношения в ряде государств.

«Инфекция вышла из Африки, но ее распространение — это европейская история. Это развившаяся в последнее время тенденция и мода на нетрадиционную ориентацию, гомосексуальные отношения. Бывают фестивали, гей-парады, международные сборища, где представители нетрадиционных ориентаций встречаются, а потом разъезжаются по своим странам. В Европе сейчас в тренде это, а именно в этом сообществе идет распространение заболевания», — заявил специалист.

Он объяснил, что поскольку у оспы обезьян очень низкая заразность, поэтому для того, чтобы ей заразиться, необходим очень тесный контакт. Эксперт добавил, что часто у геев имеется большое количество половых партнеров, что повышает темпы распространения инфекции. Чумаков подчеркнул, что около 90 процентов заразившихся или переболевших оспой обезьян являются представителями сексуальных меньшинств.

Ранее страны-члены Европейского союза получили первые поставки вакцины от оспы обезьян. ЕК начала подготовку к чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения в ответ на распространяющийся вид оспы.