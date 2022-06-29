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Россия утвердила делегацию для международных мероприятий по борьбе с пандемиями

Мурашко и Попова вошли в делегацию для международных мероприятий по борьбе с пандемиями

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Кабинет министров России утвердил состав делегации, которая будет участвовать в различных международных мероприятиях, посвященных борьбе с пандемиями. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

В документе говорится о формировании делегации, которая будет постоянно действовать на международных мероприятиях, «проводимых в рамках межправительственного переговорного органа по разработке и согласованию проекта конвенции, соглашения или другого международного документа ВОЗ по предотвращению пандемий, обеспечению готовности к ним и принятию мер реагирования».

В распоряжении кабмина уточняется, что в состав постоянной делегации России вошли в том числе министр здравоохранения страны Михаил Мурашко и глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Ранее стало известно, что российские специалисты обнаружили на юге страны новый штамм «Европа-3» конго-крымской геморрагической лихорадки (ККГЛ). Ученые будут подробно изучать новую линию инфекции, чтобы понять, насколько она опасна.

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