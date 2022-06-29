«Роснефть» открыла новое месторождение нефти на шельфе Печорского моря

«Роснефть» открыла новое нефтяное месторождение на шельфе Печорского моря

«Роснефть» открыла новое нефтяное месторождение на шельфе Печорского моря. Об этом говорится в сообщении компании. На баланс Государственной комиссии по запасам поставлены 82 миллиона тонн извлекаемых запасов нефти. Месторождение получило название Мадачагское и стало одним из самых крупных открытий на шельфе России за последнее время.

В компании отметили, что повышение эффективности восполнения запасов является одним из ключевых элементов Стратегии «Роснефть-2022». Компания планирует восполнять не менее 100% добываемых углеводородов.

Месторождение открыто по результатам бурения поисково-оценочной скважины на одноименной структуре Медынско-Варандейского лицензионного участка. Работы проводились специалистами «РН-Бурение» и «РН-Шельф-Арктика» (входят в «Роснефть») с использованием передового российского оборудования и в соответствии с самыми высокими стандартами промышленной безопасности и охраны окружающей среды. Бурение осуществлялось с берега, с отходом от вертикали до 1232 метров, общая глубина скважины составила 4435 метров. В ходе испытаний получен фонтанный приток нефти с максимальным дебитом 220 кубометров в сутки. Полученная нефть легкая, малосернистая, незначительной вязкости.

Геологоразведочные работы, проведенные специалистами Компании в акватории Печорского моря, подтвердили значительный нефтяной потенциал Тимано-Печорской провинции на шельфе и стали основой для продолжения изучения и освоения региона.