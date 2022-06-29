В Генпрокуратуре России сообщили об отказах Европы выдавать обвиняемых

ГП РФ: ЕС отказывает в выдаче россиян, обвиняемых в совершении тяжких преступлений

Европейские страны отказывают в выдаче России обвиняемых в тяжких преступлениях, таких как убийства и изнасилования. Об этом заявил замглавы управления международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры России Сергей Плохов на заседании Петербургского юридического форума, передает «Интерфакс».

По его словам, ведомство получило уже несколько отказов за последнее время. Он указал, что «волосы дыбом встают» оттого, что Европа не выдает граждан, обвиняемых в убийствах, изнасилованиях, сексуальной эксплуатации и наркоторговле, а также «мошенников и воров».

Представитель российского ведомства объяснил действия европейских властей «запредельным уровнем русофобии», вызванным проведением спецоперации России на Украине. При этом преступники остаются безнаказанными. Плохов пояснил, что европейские правоохранители не запрашивают у России материалы для привлечения их к уголовной ответственности по местному законодательству, в связи с чем у него возникает вопрос — «неужели они просто выпустят их на свободу, тем самым, поставив в опасность своих граждан».

Представителя Генпрокуратуры сообщил, что Германия отказалась выдать России 13 человек с пояснением «по политическим мотивам». При этом российские власти продолжат экстрадировать иностранцев в соответствии с международными обязательствами.