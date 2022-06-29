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Постпредство России при ООН заявило о «фантомных болях» и агонии Украины

В постпредстве России при ООН рассказали об агонии Украины из-за поставок западного оружия

Фото: The Presidential Office of Ukrain / Globallookpress.com

Запад поставками вооружений лишь продлевает агонию киевского режима, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, выступая на заседании Совета Безопасности международной организации, пишет РИА Новости.

По словам политика, чем раньше государства это осознают, тем быстрее украинская сторона сядет за стол переговоров с реалистичной позицией, а не с «фантомными болями» и лозунгами. «Поставками вооружений вы лишь продлеваете агонию преступного киевского режима, готового принести в жертву свое население», — рассказал он.

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В начале июня американским журналистам стало известно, что Украина умалчивает о реальной ситуации на фронте и не предоставляет США достоверную информацию, чтобы не лишиться поставок оружия.

Киев хочет сохранить образ сильного государства для общественности и своих партнеров. Из-за этого власти отказываются делиться информацией, которая может свидетельствовать об их слабости или создавать впечатление, что они «могут не победить».

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Марина Совина
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